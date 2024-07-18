美銀：軟著陸真要來了！通膨非頭號風險美股小盤股翻身

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 11:32

投資者越來越相信，全球經濟正走向所謂的軟著陸，即通膨將降至美國聯準會 (Fed) 的目標水準，而高利率不會導致經濟陷入混亂。

美國銀行周三 (17 日) 發佈的 7 月份全球基金經理調查顯示，68％受訪者表示，未來 12 個月全球經濟最有可能出現軟著陸。這是自 2024 年 1 月以來支持這一結果的受訪者比例最高的一次。

軟著陸的呼聲與基金經理目前評估市場風險平衡的方式一致。六個月來，通膨首次不再是受訪者列出的頭號風險，現在，他們重新將「地緣政治衝突」列為市場最大的風險，這種擔憂上次位居榜首還是在 1 月份。

585 名受訪者在 7 月 5 日至 7 月 11 日期間接受了調查，這意味著調查的最後一天恰逢 6 月份 CPI 資料出人意料地樂觀。這意味著，許多受訪者可能在通膨資料公佈之前就已經給出了問題的答案。

但這種轉變仍然引人注目，這是市場對美國經濟變得更加樂觀的最新跡象，在經濟狀況沒有明顯惡化的情況下，Fed 可能即將開始降息。

9 月降息幾乎板上釘釘 美股開始輪動 小盤股吃香

周二，市場開始預計 Fed 在 9 月會議結束前降息的可能性為 100%，這種情緒推動了美股的全面上漲，投資者紛紛撤出過去一年飆升的科技股，進入對利率更為敏感的板塊。

自 7 月 11 日發佈通膨報告以來，羅素 2000 指數在過去五個交易日上漲了 11% 以上，其中僅周二單日漲幅就超過 3%。與此同時，標普 500 指數同期僅上漲 1.5%。Bespoke Investment Group 的資料顯示，這意味著小盤股指數的表現比基準指數高出近 10 個百分點，為有記錄以來的最佳 5 日表現。

DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas 在周二早間的報告中寫道，「羅素 2000 指數最近的上漲在統計上和歷史上都不尋常，這一事實告訴我們，投資者情緒已經發生了巨大變化，這一走勢很可能還會持續下去。」