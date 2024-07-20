台積電法說、台股單周重摔逾千點、川普遇襲 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-20 11:10

晶圓代工龍頭台積電周四 (18) 日召開法說會，同時公布第二季財報，毛利率與獲利皆優於市場預期；台股在地緣政治風險升溫，以及逢高獲利了結的情形下，本周重挫逾千點；美國共和黨總統參選人川普在台灣時間 14 日於賓州造勢會中遇襲，以下為本周大事回顧：

〈台積電法說〉Q3 營收創新高、明年 CoWoS 產能拚再倍增 看懂法說會九大重點

九大重點包含第二季雙率超標，EPS 9.56 元寫下同期高；第三季美元營收中位數估季增 9.5% 寫單季新高；第三季毛利率驚豔外資；調升今年資本支出下限，預估達 300 至 320 億美元；重新定義「晶圓製造 2.0」；CoWoS 明年產能拚再倍增；首度證實投入 FOPLP；Edge AI 裝置兩年後爆發；更新 N2、A16 技術。

地緣政治風險升溫、獲利了結雙重夾擊 台股單周重摔逾千點

台股周五 (19 日) 在地緣政治風險意識升高以及逢高獲利了結賣壓下，權值股普遍下挫，影響指數開低走低，收在 22869.26 點，幾乎收最低點，跌幅 529.21 點，成交值 5375 億元，回測季線支撐，單周重挫 1047 點，跌勢相當驚人。

賓州造勢川普遭槍擊 耳有血跡被隨扈護送離開

美國前總統川普 (Donald Trump) 於台灣時間周日 (14 日) 在賓州巴特勒 (Butler) 舉行的造勢會上傳出巨響，川普皺著眉頭，一隻手摀著右耳蹲下，臉部與耳朵有血跡，之後多名隨扈迅速一擁而上將川普圍住，並護送他離開現場。川普的競選團隊稱其川普被擦傷但沒事。目前現任總統拜登已聽取整起槍擊案的報告。

新青安貸款首波查核 果真有 1332 件轉租、170 個人頭戶違規

財政部周二 (16 日) 表示，針對「新青安貸款」，經公股銀行業篩選查證疑似人頭戶及貸後出租之高風險態樣案件，加上與政府資料勾稽比對查核，依各銀行目前初步清查結果，首波先就 112 年 8 月 1 日至 113 年 3 月 31 日已核貸之新青安貸款案件為清查對象，涉有出租情事計 1332 件，人頭戶計 170 件；目前正請各銀行就 113 年 4 月 1 日以後之核貸案件，列為第二波查核範圍。

回應川普保護費之說 童子賢：應了解台灣重要性