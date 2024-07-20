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〈熱門股〉事欣科營運轉機+北美製造題材 股價創8個月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-20 13:16

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事欣科董事長廖文嘉。(鉅亨網資料照)

美國前總統川普近日針對台灣地緣政治風險發表看法，引發市場擔憂，而工業電腦廠事欣科 (4916-TW) 主要生產基地都在北美，加上下半年營運可望回穩成長，本周在大盤弱勢下相對抗跌，周五最高來到 37.9 元，逆勢創 8 個月新高，周五收 35.9 元，周漲 14%。

川普近日出席共和黨全國代表大會、也是遇刺後首次公開演說，他表示，目前全球瀕臨第三次世界大戰邊緣，點名台灣在內的多個亞洲國家衝突加劇，加上他先前接受外媒專訪時直言，台灣應該要為美國提供的保護繳交「保護費」，引發市場擔憂。

而事欣科目前主要生產基地分別在美國及墨西哥，公司認為，市場普遍預期不管接下來美國統統當選人是川普或拜登，維持現有基調並擴大投資等方向應是明確，因此，墨西哥廠已進行加速提前於今年底前完成擴產，並或將著手評估另尋第 3 座生產基地。

營運方面，事欣科表示，第三季開始伴隨遞延訂單出貨增加，預期下半年業績將可恢復較明顯的成長、優於上半年；而配合集團業務調整及產能建置需求，第二季將有一次性費用提列影響獲利表現，但第三季開始在營運增長的助攻下，獲利可望回穩提升。

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事欣科工業電腦美國製造川普

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