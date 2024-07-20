〈熱門股〉事欣科營運轉機+北美製造題材 股價創8個月新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-20 13:16

川普近日出席共和黨全國代表大會、也是遇刺後首次公開演說，他表示，目前全球瀕臨第三次世界大戰邊緣，點名台灣在內的多個亞洲國家衝突加劇，加上他先前接受外媒專訪時直言，台灣應該要為美國提供的保護繳交「保護費」，引發市場擔憂。

而事欣科目前主要生產基地分別在美國及墨西哥，公司認為，市場普遍預期不管接下來美國統統當選人是川普或拜登，維持現有基調並擴大投資等方向應是明確，因此，墨西哥廠已進行加速提前於今年底前完成擴產，並或將著手評估另尋第 3 座生產基地。