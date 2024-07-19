鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為65.70元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.46元，其中最高估值1.6元，最低估值1.22元，預估目標價為65.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.6(1.6)
|2.52
|2.17
|1.9
|最低值
|1.22(1.2)
|1.22
|1.13
|1.07
|平均值
|1.44(1.42)
|1.67
|1.58
|1.54
|中位數
|1.46(1.43)
|1.65
|1.63
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.64億
|19.70億
|18.04億
|19.31億
|最低值
|11.43億
|143萬
|13.34億
|12.58億
|平均值
|12.63億
|14.00億
|14.86億
|15.49億
|中位數
|12.60億
|14.89億
|14.73億
|14.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.19
|1.13
|1.68
|1.48
|1.19
|營業收入
|8.61億
|10.96億
|12.02億
|10.65億
|10.16億
詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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