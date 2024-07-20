鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為4.15元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-20 00:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.38元，其中最高估值0.44元，最低估值0.28元，預估目標價為4.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.44(0.41)
|0.41
|0.44
|0.5
|最低值
|0.28(0.29)
|0.26
|0.31
|0.38
|平均值
|0.37(0.37)
|0.35
|0.38
|0.45
|中位數
|0.38(0.37)
|0.34
|0.39
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|237.95億
|240.18億
|250.79億
|238.69億
|最低值
|211.93億
|209.75億
|211.63億
|225.90億
|平均值
|222.21億
|223.17億
|228.40億
|231.58億
|中位數
|218.82億
|219.98億
|226.62億
|230.15億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|-0.51
|0.34
|0.80
|0.13
|營業收入
|261.17億
|249.11億
|262.42億
|261.81億
|240.63億
詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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