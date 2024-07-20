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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾基亞(NOK-US)EPS預估上修至0.38元，預估目標價為4.15元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-20 00:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對諾基亞(NOK-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.38元，其中最高估值0.44元，最低估值0.28元，預估目標價為4.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.44(0.41)0.410.440.5
最低值0.28(0.29)0.260.310.38
平均值0.37(0.37)0.350.380.45
中位數0.38(0.37)0.340.390.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值237.95億240.18億250.79億238.69億
最低值211.93億209.75億211.63億225.90億
平均值222.21億223.17億228.40億231.58億
中位數218.82億219.98億226.62億230.15億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS---0.510.340.800.13
營業收入261.17億249.11億262.42億261.81億240.63億

詳細資訊請看美股內頁：
諾基亞(NOK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSNOK

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