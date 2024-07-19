鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思(CTAS-US)EPS預估上修至16.65元，預估目標價為798.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 18:17
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信達思(CTAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.37元上修至16.65元，其中最高估值17.02元，最低估值16.21元，預估目標價為798.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.02(17.01)
|19.62
|22.26
|最低值
|16.21(16.12)
|18.06
|19.65
|平均值
|16.64(16.43)
|18.51
|20.58
|中位數
|16.65(16.37)
|18.25
|19.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|103.10億
|111.08億
|117.95億
|最低值
|102.30億
|109.00億
|116.86億
|平均值
|102.70億
|110.06億
|117.41億
|中位數
|102.74億
|110.01億
|117.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.11
|10.24
|11.65
|12.99
|營業收入
|70.85億
|71.16億
|78.54億
|88.16億
詳細資訊請看美股內頁：
信達思(CTAS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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