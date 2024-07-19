search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思(CTAS-US)EPS預估上修至16.65元，預估目標價為798.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 18:17

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信達思(CTAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.37元上修至16.65元，其中最高估值17.02元，最低估值16.21元，預估目標價為798.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17.02(17.01)19.6222.26
最低值16.21(16.12)18.0619.65
平均值16.64(16.43)18.5120.58
中位數16.65(16.37)18.2519.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值103.10億111.08億117.95億
最低值102.30億109.00億116.86億
平均值102.70億110.06億117.41億
中位數102.74億110.01億117.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS8.1110.2411.6512.99
營業收入70.85億71.16億78.54億88.16億

詳細資訊請看美股內頁：
信達思(CTAS-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCTAS

相關行情

台股首頁我要存股
信達思758.975.44%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty