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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估上修至1.37元，預估目標價為62.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.31元上修至1.37元，其中最高估值1.56元，最低估值1.15元，預估目標價為62.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.56(1.56)2.191.781.9
最低值1.15(1.15)1.221.131.07
平均值1.35(1.34)1.541.511.47
中位數1.37(1.31)1.491.61.49

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.53億18.00億17.39億15.23億
最低值11.21億143萬13.22億12.58億
平均值12.45億13.60億14.82億13.99億
中位數12.33億14.73億14.70億14.07億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.191.131.681.481.19
營業收入8.61億10.96億12.02億10.65億10.16億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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