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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠頓貴金屬(WPM-US)EPS預估下修至1.33元，預估目標價為62.10元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-29 06:15

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對惠頓貴金屬(WPM-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.38元下修至1.33元，其中最高估值1.6元，最低估值1.17元，預估目標價為62.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.6(1.6)2.521.781.9
最低值1.17(1.17)1.221.131.07
平均值1.35(1.37)1.551.481.5
中位數1.33(1.38)1.471.51.52

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值13.49億19.63億17.39億14.58億
最低值11.55億143萬13.34億12.58億
平均值12.51億13.86億14.69億13.58億
中位數12.38億14.92億14.67億13.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.191.131.681.481.19
營業收入8.61億10.96億12.02億10.65億10.16億

詳細資訊請看美股內頁：
惠頓貴金屬(WPM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWPM

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