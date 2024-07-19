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鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估上修至14.52元，預估目標價為190.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 18:17

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.19元上修至14.52元，其中最高估值14.79元，最低估值13.88元，預估目標價為190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值14.79(14.79)17.0817.77
最低值13.88(13.87)13.5116.3
平均值14.41(14.21)15.5717.05
中位數14.52(14.19)15.617.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值373.43億406.04億433.65億432.51億
最低值363.96億360.47億413.10億432.51億
平均值369.33億389.10億421.81億432.51億
中位數369.78億392.91億420.42億432.51億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.296.4111.4116.5113.82
營業收入175.93億203.11億277.74億334.80億354.60億

詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDHI

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