鉅亨速報 - Factset 最新調查：D.R. Horton公司(DHI-US)EPS預估上修至14.52元，預估目標價為190.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 18:17
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對D.R. Horton公司(DHI-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.19元上修至14.52元，其中最高估值14.79元，最低估值13.88元，預估目標價為190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|14.79(14.79)
|17.08
|17.77
|最低值
|13.88(13.87)
|13.51
|16.3
|平均值
|14.41(14.21)
|15.57
|17.05
|中位數
|14.52(14.19)
|15.6
|17.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|373.43億
|406.04億
|433.65億
|432.51億
|最低值
|363.96億
|360.47億
|413.10億
|432.51億
|平均值
|369.33億
|389.10億
|421.81億
|432.51億
|中位數
|369.78億
|392.91億
|420.42億
|432.51億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.29
|6.41
|11.41
|16.51
|13.82
|營業收入
|175.93億
|203.11億
|277.74億
|334.80億
|354.60億
詳細資訊請看美股內頁：
D.R. Horton公司(DHI-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信達思(CTAS-US)EPS預估上修至16.65元，預估目標價為798.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為38.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：易速傳真EFX-US的目標價調升至283.5元，幅度約4.61%｜Anue鉅亨 - 美股預估
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉斯加航空集團(ALK-US)EPS預估下修至4.3元，預估目標價為52.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇