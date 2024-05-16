盤中速報 - S&P 500大漲1.06%，報5302.47點
鉅亨網新聞中心 2024-05-16 02:30
截至台北時間16日02:20，S&P 500上漲55.79點（或1.06%），暫報5302.47點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.14%
- 近 1 月：+2.41%
- 近 3 月：+4.92%
- 近 6 月：+16.7%
- 今年以來：+10%
焦點個股
S&P 500成分股以超微電腦(SMCI-US)領漲。超微電腦(SMCI-US)上漲13.53%；霍頓房屋(DHI-US)上漲5.8%；越南運輸及海船出租股份公司(VST-US)上漲5.56%；普爾特房屋公司(PHM-US)上漲5.01%；MarketAxess Holdings Inc.(MKTX-US)上漲4.88%。
部分成分股表現相對疲軟，雅寶公司(ALB-US)下跌5.91%；Warner Bros. Discovery Inc - Class A(WBD-US)下跌3.8%；Solventum Corporation(SOLV-US)下跌3.69%；富美實公司(FMC-US)下跌3.64%；孩之寶(HAS-US)下跌3.14%。
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