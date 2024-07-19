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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為38.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 18:17

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.47元，其中最高估值5.4元，最低估值3.6元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.4(5.4)5.235.475.44
最低值3.6(3.95)3.993.853.93
平均值4.48(4.56)4.564.664.51
中位數4.47(4.56)4.564.694.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,223.95億1,298.51億1,375.61億1,440.32億
最低值748.25億492.34億503.09億961.59億
平均值1,029.79億973.62億969.48億1,202.87億
中位數1,038.35億1,049.19億1,038.85億1,206.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.09-5.523.818.323.05
營業收入782.14億501.44億905.10億1,392.67億1,013.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSE

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