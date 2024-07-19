鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eni Spa - ADR(E-US)EPS預估下修至4.47元，預估目標價為38.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 18:17
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Eni Spa - ADR(E-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.47元，其中最高估值5.4元，最低估值3.6元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.4(5.4)
|5.23
|5.47
|5.44
|最低值
|3.6(3.95)
|3.99
|3.85
|3.93
|平均值
|4.48(4.56)
|4.56
|4.66
|4.51
|中位數
|4.47(4.56)
|4.56
|4.69
|4.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,223.95億
|1,298.51億
|1,375.61億
|1,440.32億
|最低值
|748.25億
|492.34億
|503.09億
|961.59億
|平均值
|1,029.79億
|973.62億
|969.48億
|1,202.87億
|中位數
|1,038.35億
|1,049.19億
|1,038.85億
|1,206.69億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.09
|-5.52
|3.81
|8.32
|3.05
|營業收入
|782.14億
|501.44億
|905.10億
|1,392.67億
|1,013.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Eni Spa - ADR(E-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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