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台股

外資賣超742億元史上第4大 台積電成提款機被狂拋3.8萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-19 18:10

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外資再砍台積電3.8萬張 本周以來變現超過10萬張 轉向投資債券ETF。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日開低走低，幾乎收最低 22869 點，跌幅 529 點，單周重挫 1047 點，外資持續賣超 644.46 億元，創史上第四大賣超，同時也是今年第三大賣超，大砍台積電 (2330-TW)(TSM-US)3.8 萬張，累計本周已變現超過 10 萬張，也將資金重新配置，轉向低波動的債券型 ETF 與傳產股。

三大法人今日合計賣超 742.36 億元，外資再砍 644.46 億元，呈現連三賣，為今年第三大賣超，僅次於今年 4/19 的 857.53 億元及 1/17 的 782.22 億元，本周累計提款 1,685.65 億元。

自營商今日賣超 159.5 億元，連十一賣，投信不離不棄買超 61.61 億元，連十五買；期貨方面，外資減碼空單 5,796 口，未平倉空單口數降至 37,237 口。

外資賣超瞄準台積電，台積電儘管昨日法說報佳音，外資也調升目標價，但實際操作卻不同調，今日賣超張數高達 3.8 萬張，超越昨天，累計本周以來更已突破 10 萬張，達 10.7 萬張，本周就提款 1020.77 億元。

外資也棄守高股息 ETF，包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)，張數都高達 1.9 萬至 2.8 萬張，同時也調節玉山金 (2884-TW)、華南金 (2880-TW) 與台新金 (2887-TW) 等金控股，顯現外資現金為王的心態。

外資買超則青睞鴻海，大買鴻海 1.5 萬張，也讓鴻海今日表現相對有撐，且隨著避險情緒升溫，外資也錢進低風險與低波動資產，如債券 ETF，包括復華富時不動產 (00712-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大美債 20 年 (00679B-TW) 與統一美債 20 年 (00931B-TW)，張數都在 8,000 張以上。

投信與自營商則跟外資對作，兩者皆青睞玉山金，分別加碼 8,000 張、1.5 萬張，自營商也調節台積電逾 2,800 張。

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統一美債20年15.06-0.13%
元大美債20年30.34-0.16%
國泰20年美債31.59-0.09%
復華富時不動產10.2-0.87%
群益台灣精選高息25-1.54%
復華台灣科技優息20.07-1.23%
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