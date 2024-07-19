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台股

〈台股盤後〉台積電法說觸動殺多盤挫529點 單周暴跌千點收22869點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-19 13:55

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〈台股盤後〉下挫529點回測季線支撐 單周暴跌千點收22869點。(鉅亨網資料照)

台股今 (19) 日在地緣政治風險意識升高以及逢高獲利了結賣壓下，權值股普遍下挫，影響指數開低走低，收在 22869.26 點，幾乎收最低點，跌幅 529.21 點，成交值 5375 億元，回測季線支撐，單周重挫 1047 點，跌勢相當驚人。

權值股賣壓沉重，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 儘管法說報佳音，股價卻不給力，重挫 3.48%，收在 970 元，千元關卡得而復失，鴻海 (2317-TW) 在平盤遊走，聯發科 (2454-TW) 則因與華為有訴訟糾紛，收跌 1.5%。

其他權值股也同步修正，廣達 (2382-TW) 小跌表態，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 分別下挫 1%、2%，中信金 (2891-TW) 更有近 3% 跌幅，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤下震盪，壓抑大盤走勢。

今日成交重心聚焦能源股，雲豹能源 (6869-TW) 出關後飆上漲停板，衝上 300 元大關，再度改寫新高價，森崴能源 (6806-TW) 漲幅也超過 1%；此外，由於台積電釋出明年 CoWoS 產能將再倍增，半導體設備股全數噴出，辛耘 (3583-TW)、弘塑 (3131-TW) 皆亮燈漲停，其他如均豪 (5443-TW) 等，也有半根以上漲幅。

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台股台積電單周下挫千點

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台積電970-3.48%
雲豹能源3009.89%
均豪98.35.81%
弘塑14109.73%
辛耘4209.95%
日月光投控171-2.84%
台達電399-0.62%
中信金35.95-2.84%
國泰金62.6-2.49%
富邦金86.1-1.49%
廣達297-0.34%
聯發科1260-1.56%
鴻海2040.00%
森崴能源174.51.16%
日月光投資控股11.31-0.35%
台積電171.870.39%

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偏強
雲豹創

73.91%

勝率
中強短弱
均豪

77.78%

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#動能指標上漲股

偏強
雲豹創

73.91%

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#上升三紅K

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雲豹創

73.91%

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#大戶買散戶拋

中強短弱
均豪

72.22%

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#下跌三黑K線

中強短弱
廣達

84%

勝率
中強短弱
國泰金

80.65%

勝率
中強短弱
富邦金

69.57%

勝率

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