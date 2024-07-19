〈台股盤後〉台積電法說觸動殺多盤挫529點 單周暴跌千點收22869點

台股今 (19) 日在地緣政治風險意識升高以及逢高獲利了結賣壓下，權值股普遍下挫，影響指數開低走低，收在 22869.26 點，幾乎收最低點，跌幅 529.21 點，成交值 5375 億元，回測季線支撐，單周重挫 1047 點，跌勢相當驚人。