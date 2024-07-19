盤後速報 - 永固-KY(5546)次交易(22)日除息2元，參考價30.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
永固-KY(5546-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為30.15元，相較今日收盤價32.15元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|32.15
|2.0
|6.22%
|0.0
|2023/08/08
|38.3
|1.5
|3.92%
|0.0
|2022/07/22
|56.1
|5.0
|8.91%
|0.0
|2021/08/09
|75.0
|5.8313
|7.78%
|0.0
|2020/07/15
|67.6
|4.0
|5.92%
|0.0
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