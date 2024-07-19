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鉅亨速報

盤後速報 - 永固-KY(5546)次交易(22)日除息2元，參考價30.15元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

永固-KY(5546-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為30.15元，相較今日收盤價32.15元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 32.15 2.0 6.22% 0.0
2023/08/08 38.3 1.5 3.92% 0.0
2022/07/22 56.1 5.0 8.91% 0.0
2021/08/09 75.0 5.8313 7.78% 0.0
2020/07/15 67.6 4.0 5.92% 0.0

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