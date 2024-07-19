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鉅亨速報

盤後速報 - 威健(3033)下週(7月26日)除息1.89元，預估參考價36.26元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

威健(3033-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.89元。

以今日(7月19日)收盤價38.15元計算，預估參考價為36.26元，息值合計為1.89元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

威健(3033-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件暨周邊設備之代理銷售。近5日股價下跌3.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 38.15 1.89489 4.97% 0.0
2023/08/02 33.65 3.06722 9.12% 0.0
2022/07/25 28.85 3.0073 10.42% 0.0
2021/07/26 24.65 1.3334 5.41% 0.0
2020/07/06 15.55 0.5777 3.72% 0.0

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