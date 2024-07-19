盤後速報 - 威健(3033)下週(7月26日)除息1.89元，預估參考價36.26元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
威健(3033-TW)下週(7月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.89元。
以今日(7月19日)收盤價38.15元計算，預估參考價為36.26元，息值合計為1.89元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
威健(3033-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件暨周邊設備之代理銷售。近5日股價下跌3.49%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|38.15
|1.89489
|4.97%
|0.0
|2023/08/02
|33.65
|3.06722
|9.12%
|0.0
|2022/07/25
|28.85
|3.0073
|10.42%
|0.0
|2021/07/26
|24.65
|1.3334
|5.41%
|0.0
|2020/07/06
|15.55
|0.5777
|3.72%
|0.0
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