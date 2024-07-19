LINE WEBTOON登台十週年 目標擴大IP版權及廣告收益比重

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 17:09

LINE WEBTOON 今 (19) 日歡慶登台十週年，十年來將海外漫畫帶進台灣，也讓台灣作家有一個圓夢的創作平台。 LINE WEBTOON 台灣事業部總經理崔準榮指出，未來目標將擴大 IP 版權以及廣告收益比重，以提高整體營收表現。

崔準榮表示，LINE WEBTOON 這十年來在付費用戶數上，以及營收皆穩定成長，未來將進一步擴大 IP 版權以及廣告收益的比重。LINE WEBTOON 行銷總監王嘉綺補充，在 LINE WEBTOON 中營收比重最高的為付費模式，不過 LINE WEBTOON 的分潤多元，包含 IP 授權以及廣告模式也都會跟作家分潤。

王嘉綺也分享目前台漫 IP 改編在影視化方面的進展，《黑盒子》已開拍後製中，《宅男打籃球》則已完成第一版劇本，《引路人》正進行劇本調整及前期的製作準備，《要是未曾相遇就好了》在去年宣佈製作影集之後，也正式完成電影授權，即將著手開發劇本。

LINE WEBTOON 未來在台灣將聚焦四大核心目標，包含拓展全球市場、培育創作人才、發展多元 IP，以及提升技術創新。拓展全球市場方面，崔準榮提到，台灣作品在日本與泰國市場表現亮眼，他以台灣作品《耳邊蜜語》為例，在日本上線後擠進人氣排行榜中，崔準榮認為，台灣作品在其他國家有滿大的發展潛力。

崔準榮進一步提到，LINE WEBTOON 的 CrossBorder 系統，會定期推薦出版台灣作品。王嘉綺也指出，LINE WEBTOON 會依照不同國家的喜好，持續推薦適合的作品。目前台灣作品已經在日本、韓國、泰國及印尼等地上架，更計畫跨足至美國市場。

另外，在技術創新方面則導入 AI 技術，王嘉綺提到，目前針對創作者已經有 AI Painter，未來還會發展 Shaper 以及 Constella，可以提升創作者的工作效率，並用 TOONRADAR 保護 IP 價值超過 2 億美元的版權。