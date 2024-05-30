台灣大攜手LINE推AI語音預約服務 解決餐飲業缺工痛點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-30 17:32

台灣大 (3045-TW) 今 (30) 日宣布與 LINE 獨家合作，針對餐飲業中小店家推出「AI 語音預約服務」，用戶撥打店家電話或店家 LINE 官方帳號，隨時都可以透過 AI 語音完成餐廳預約，預計可以降低店家 50% 人力需求，解決缺工痛點。

根據 104 統計，截至今年 4 月，全台職缺數量高達 110.6 萬個，其中又以餐飲業缺工比例最嚴重，約占總職缺 20%。為解決餐飲業缺工問題，台灣大與台灣 LINE 共組策略聯盟，LINE 與碩網資訊開發獨家技術，結合台灣大旗下的「行動市話」，以及 inline「線上訂位系統」，一同推出「AI 語音預約服務」協助中小企業數位轉型。

台灣大進一步說明，若民眾要訂位，24 小時都可以利用 AI 語音預約服務，只要撥打店家市話，或透過店家 LINE 官方帳號使用 LINE Call，1 分鐘內就可以完成預約服務，餐飲店家便可以節省接電話的人力，除了可以減少 50% 的人力需求成本，更能提升營運效率。

台灣大總經理林之晨表示，台灣約有 98% 以上的企業為中小企業，總產值達 28 兆新台幣，占所有企業營收超過 5 成，顯現中小企業在台灣經濟中扮演關鍵角色。不過少子化、人口老化等問題造成缺工，因此台灣大基於本身在 5G、AI、大數據的優勢，賦能合作夥伴 LINE，共同推出 AI 語音預約服務，輔導中小企業在 AI 時代中成功轉型。

LINE 台灣執行長陳立人則說，LINE 非常重視用戶端體驗，也深知中小店家人力缺乏、資源有限，因此與台灣大推出 AI 語音預約服務，一方面解決人力不足問題，一方面則為用戶帶來 24 小時的不間斷的用戶體驗。