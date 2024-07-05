LINE Pay韓國跨境支付開通了！攜手新羅免稅店最高回饋25%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-05 17:52

LINE Pay (7722-TW) 跨境支付首站韓國今 (5) 日正式開通，首波海外夥伴商店韓國知名新羅免稅店今上線，台灣消費者可直接使用 LINE Pay 支付並享受最高 25% 的高額回饋，LINE Pay 強調，未來更將積極與各產業龍頭品牌合作，持續開通海外支付據點。

台灣人熱愛出國旅遊，韓國更是近年台灣人熱門旅遊目的地之一，無論是抵達、旅行期間、還是返國前，免稅店都是遊客必逛行程，因此，LINE Pay 台灣跨境支付服務第一步，便選擇與韓國知名新羅免稅店合作，為台灣遊客在韓國旅遊提供更便利安心的購物支付體驗。

LINE Pay 董事長丁雄注表示，基於對韓國觀光消費市場的深入了解，LINE Pay 跨境支付首站選擇優先拓展韓國市場，有別於與第三方支付平台合作再串接在地支付業者的跨境模式，LINE Pay 不是單純與該國支付業者合作，而是直接開拓海外合作夥伴商店、開啟支付據點，並優先與產業龍頭品牌業者合作串接、簽訂獨家行銷合作，雙方都能挹注更多的行銷資源，並針對消費者特性提供滿足用戶喜好的獨家優惠。

LINE Pay 指出，提供滿足消費者需求的高額回饋的同時，也提供用戶獨家在地化中文旅遊資訊。像是用戶可透過 LINE Pay 全新規劃的「遊韓專區」，就能快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與攻略等在地旅遊資訊，未來更可一站查詢 LINE Pay 在韓國的支付據點，讓用戶更簡單、更開心地暢遊韓國。

LINE Pay 致力提供雙向跨境服務，目前海外遊客已經可以在台使用 LINE Pay 消費付款，今起開啟韓國新羅免稅支付據點，代表 LINE Pay 正式將支付場景拓展至境外，下一步動向備受外界矚目，LINE Pay 強調，將會持續與更多台灣用戶喜愛的韓國品牌商店合作，提供更多的優惠與豐富的旅遊資訊，持續擴大海外跨境支付服務事業。