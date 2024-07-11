網路世代逾9成用數位理財 LINE Bank打強心針 拚明年提前轉盈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-11 20:06

LINE Bank 自 2021 年至今開業滿 3 年，LINE Bank 總經理黃以孟今（11）日表示，5 年轉虧為盈的目標不變，力拚 2026 年 4 月前達成，個人期待「最好是在明年」，他強調目前業務仍以個金為主，站穩第一隻腳後，再大規模推出法金商品，年底前會有新服務上架，值得大家期待。

施羅德投信、LINE Bank 以及政治大學商學院今共同發布「全網路世代理財調查」。結果顯示：有高達 94.3% 的受訪者，皆有使用數位平台理財的經驗，且相對於非數位通路，當初選擇使用數位平台的主要原因是交易、帳單查詢方便或節省時間，顯示數位理財投資者最重視操作方便且省時的服務。

黃以孟於會後接受媒體聯訪表示，LINE Bank 在 2021 年 4 月開業，目標是在 5 年出現黃金交叉，轉虧為盈，從財報顯示看每月平均虧損幅度在縮小中，呈現轉好趨勢，他認為到 2026 年 4 月開業滿 5 年前達標很有希望，並會努力，最好是在明年就達到。目前銀行的資產品質和同業比較，水準相當，至於存放比在今年 Q1 約 6 成多，目前估計 Q3 會在 7 成左右，他認為還有成長空間。

今年 LINE Bank 已與多家投信公司合作，簽約上架基金商品，提供「全網路世代」數位理財的商品選擇。黃以孟強調，今日公布的調查結果，9 成多使用數位理財，可說是給 LINE Bank 打了一劑「強心針」，提供許多參考值，未來會更留意在設計商品時，如何拿捏資訊量，不致於太少或太多，力求在「質」與「量」上達到均衡，滿足全網路世代的需求。