〈焦點股〉可成董座涉嫌內線交易 股價一度觸及跌停
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 11:07
機殼廠可成 (2474-TW) 昨 (18) 日驚爆內線交易，董事長洪水樹涉嫌在禁止交易期間，利用家族帳戶偷買股票，不法獲利逾千萬，而後洪水樹以 1000 萬元交保，拖累可成今 (19) 日股價重摔，一度觸及跌停板 198 元。
可成今天早盤以 210 元跳空開低，一度觸及跌停價 198 元，雖然盤中跌幅稍收斂，但仍跌逾半根停板，截至上午 10 點 48 分，股價暫報 201 元，跌幅 8.64%，成交量超過 8000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人本周買超 1439 張。
據悉，洪水樹於 2020、2021 年間，在可成 2 次公告買回庫藏股的重大訊息前，在禁止交易期間，利用家族帳戶大量買賣股票，不法獲利超過千萬元。昨天台北地檢署執行搜索，共搜索 21 個地方，約談包含洪水樹夫妻等 9 名家族成員，並以違反內線交易等罪偵辦，訊後洪水樹以 1000 萬元交保。
同時，可成也於昨日晚間發重訊聲明，將全力配合檢調單位調查，且公司營運皆正常，對財務及業務均無重大影響。
可成 6 月營收 15.66 億元，月減 4.34%，年減 26.11%。累計今年上半年營收 83.3 億元，年減 20%。可成先前指出，隨著時序進到下半年電子業傳統旺季，出貨動能有望逐步回溫，加上 Windows 升級以及 AI PC 挹注，有助推升終端消費需求。
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