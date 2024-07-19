〈焦點股〉可成董座涉嫌內線交易 股價一度觸及跌停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-19 11:07

機殼廠可成 (2474-TW) 昨 (18) 日驚爆內線交易，董事長洪水樹涉嫌在禁止交易期間，利用家族帳戶偷買股票，不法獲利逾千萬，而後洪水樹以 1000 萬元交保，拖累可成今 (19) 日股價重摔，一度觸及跌停板 198 元。

可成今天早盤以 210 元跳空開低，一度觸及跌停價 198 元，雖然盤中跌幅稍收斂，但仍跌逾半根停板，截至上午 10 點 48 分，股價暫報 201 元，跌幅 8.64%，成交量超過 8000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人本周買超 1439 張。

據悉，洪水樹於 2020、2021 年間，在可成 2 次公告買回庫藏股的重大訊息前，在禁止交易期間，利用家族帳戶大量買賣股票，不法獲利超過千萬元。昨天台北地檢署執行搜索，共搜索 21 個地方，約談包含洪水樹夫妻等 9 名家族成員，並以違反內線交易等罪偵辦，訊後洪水樹以 1000 萬元交保。

同時，可成也於昨日晚間發重訊聲明，將全力配合檢調單位調查，且公司營運皆正常，對財務及業務均無重大影響。