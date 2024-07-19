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鉅亨速報 - Factset 最新調查：禮來LLY-US的目標價調升至991元，幅度約4.32%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:17

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對禮來(LLY-US)提出目標價估值：中位數由950元上修至991元，調升幅度4.32%。其中最高估值1100元，最低估值600元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予禮來評價：積極樂觀21位、保持中立6位、保守悲觀1位。

禮來今(19日)收盤價為848.9元。近5日股價下跌4.32%，標普指數下跌0.72%短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股LLY市場預估目標價

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