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鉅亨速報 - Factset 最新調查：NNN REIT公司NNN-US的目標價調升至44.5元，幅度約4.09%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:17

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對NNN REIT公司(NNN-US)提出目標價估值：中位數由42.75元上修至44.5元，調升幅度4.09%。其中最高估值48元，最低估值41元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予NNN REIT公司評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。

NNN REIT公司今(19日)收盤價為45.9元。近5日股價上漲4.09%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股NNN市場預估目標價

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