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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫氏(HXL-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為75.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:21

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對赫氏(HXL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.15元，其中最高估值2.3元，最低估值2.05元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.3(2.3)3.083.734.29
最低值2.05(2.05)2.653.14.01
平均值2.16(2.19)2.833.494.15
中位數2.15(2.19)2.823.534.15

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值20.01億22.32億24.94億26.10億
最低值18.88億20.81億22.69億25.18億
平均值19.44億21.60億23.64億25.64億
中位數19.37億21.58億23.59億25.64億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.570.380.191.491.24
營業收入23.66億15.06億13.24億15.45億17.86億

詳細資訊請看美股內頁：
赫氏(HXL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHXL

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