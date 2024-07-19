鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫氏(HXL-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為75.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:21
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對赫氏(HXL-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.15元，其中最高估值2.3元，最低估值2.05元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.3(2.3)
|3.08
|3.73
|4.29
|最低值
|2.05(2.05)
|2.65
|3.1
|4.01
|平均值
|2.16(2.19)
|2.83
|3.49
|4.15
|中位數
|2.15(2.19)
|2.82
|3.53
|4.15
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.01億
|22.32億
|24.94億
|26.10億
|最低值
|18.88億
|20.81億
|22.69億
|25.18億
|平均值
|19.44億
|21.60億
|23.64億
|25.64億
|中位數
|19.37億
|21.58億
|23.59億
|25.64億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.57
|0.38
|0.19
|1.49
|1.24
|營業收入
|23.66億
|15.06億
|13.24億
|15.45億
|17.86億
詳細資訊請看美股內頁：
赫氏(HXL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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