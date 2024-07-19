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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至41.01元，預估目標價為1172.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 08:10

根據FactSet最新調查，共39位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.13元上修至41.01元，其中最高估值43.4元，最低估值38.38元，預估目標價為1172.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值43.4(43.4)58.976.9863.4
最低值38.38(38.05)46.0452.3163.4
平均值40.88(40.14)52.1461.8463.4
中位數41.01(40.13)52.2362.1563.4

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,859,312,0003,875,536,5905,090,059,200
最低值2,653,121,0003,060,833,0003,422,106,000
平均值2,777,590,0803,412,826,0103,963,042,680
中位數2,786,379,3003,436,970,0003,963,792,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.3439.223.0119.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,161,735,8412,263,891,2921,587,415,0371,339,254,811

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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