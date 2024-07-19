鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至41.01元，預估目標價為1172.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 08:10
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.13元上修至41.01元，其中最高估值43.4元，最低估值38.38元，預估目標價為1172.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.4(43.4)
|58.9
|76.98
|63.4
|最低值
|38.38(38.05)
|46.04
|52.31
|63.4
|平均值
|40.88(40.14)
|52.14
|61.84
|63.4
|中位數
|41.01(40.13)
|52.23
|62.15
|63.4
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,859,312,000
|3,875,536,590
|5,090,059,200
|最低值
|2,653,121,000
|3,060,833,000
|3,422,106,000
|平均值
|2,777,590,080
|3,412,826,010
|3,963,042,680
|中位數
|2,786,379,300
|3,436,970,000
|3,963,792,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.34
|39.2
|23.01
|19.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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