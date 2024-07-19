鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.24元，預估目標價為69.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.46元下修至2.24元，其中最高估值2.94元，最低估值1.4元，預估目標價為69.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.94(3.22)
|3.66
|3.92
|最低值
|1.4(1.4)
|1.98
|3.34
|平均值
|2.16(2.31)
|3
|3.69
|中位數
|2.24(2.46)
|3.22
|3.75
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|786,078,420
|776,139,000
|776,072,450
|最低值
|631,826,440
|604,201,120
|626,861,940
|平均值
|702,777,290
|713,549,630
|702,335,070
|中位數
|703,343,900
|720,894,510
|703,202,950
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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