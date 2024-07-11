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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至2.46元，預估目標價為72元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 18:11

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.51元下修至2.46元，其中最高估值3.22元，最低估值1.4元，預估目標價為72元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.22(3.22)3.843.92
最低值1.4(1.5)2.083.34
平均值2.36(2.46)3.13.69
中位數2.46(2.51)3.333.75

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值822,902,110838,878,360776,072,450
最低值631,826,440604,201,120626,861,940
平均值715,339,070721,608,050702,335,070
中位數708,003,500723,336,000703,202,950

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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