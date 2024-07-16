盤後速報 - 台塑(1301)下週(7月23日)除息1元，預估參考價56.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
台塑(1301-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月16日)收盤價57.20元計算，預估參考價為56.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
台塑(1301-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯、液(石咸)、聚丙烯、高密度聚乙烯。聚乙烯醋酸乙烯酯、低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯、丙烯酸酯。高吸水性樹脂、碳素纖維、丙烯睛、甲基丙烯酸甲酯及環氧氯丙烷等。近5日股價下跌1.21%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|57.20
|1.0
|1.75%
|0.0
|2023/06/27
|92.0
|4.2
|4.57%
|0.0
|2022/07/05
|107.5
|8.2
|7.63%
|0.0
|2021/07/30
|102.0
|2.4
|2.35%
|0.0
|2020/07/02
|87.6
|4.4
|5.02%
|0.0
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