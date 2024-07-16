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鉅亨速報

盤後速報 - 台塑(1301)下週(7月23日)除息1元，預估參考價56.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

台塑(1301-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月16日)收盤價57.20元計算，預估參考價為56.2元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

台塑(1301-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為聚氯乙烯(PVC)、氯乙烯、液(石咸)、聚丙烯、高密度聚乙烯。聚乙烯醋酸乙烯酯、低密度聚乙烯、線性低密度聚乙烯、丙烯酸酯。高吸水性樹脂、碳素纖維、丙烯睛、甲基丙烯酸甲酯及環氧氯丙烷等。近5日股價下跌1.21%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 57.20 1.0 1.75% 0.0
2023/06/27 92.0 4.2 4.57% 0.0
2022/07/05 107.5 8.2 7.63% 0.0
2021/07/30 102.0 2.4 2.35% 0.0
2020/07/02 87.6 4.4 5.02% 0.0

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