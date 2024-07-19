盤中速報 - 達能(3686)急拉3.7%報28.05元，成交350張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:10
達能(3686-TW)近5分K漲速3.7%，19日09:10報28.05元，成交350張，今日漲幅為2.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
達能(3686-TW)近5日股價下跌10.6%，所屬產業為半導體業，相關半導體業下跌6.78%。集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,036 張
- 外資買賣超：-1,966 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-70 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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