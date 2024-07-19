search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 達能(3686)急拉3.7%報28.05元，成交350張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:10

達能(3686-TW)近5分K漲速3.7%，19日09:10報28.05元，成交350張，今日漲幅為2.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

達能(3686-TW)近5日股價下跌10.6%，所屬產業為半導體業，相關半導體業下跌6.78%。集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,036 張
  • 外資買賣超：-1,966 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-70 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22942.78-1.95%
達能27.35-0.18%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty