盤中速報 - 達能(3686)大跌7.12%，報26.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:33
達能(3686-TW)18日10:33股價下跌2.05元，報26.75元，跌幅7.12%，成交1,783張。
達能(3686-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。電子材料零售業。
近5日股價下跌4%，集中市場加權指數下跌0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,330 張
- 外資買賣超：-1,317 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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