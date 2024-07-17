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鉅亨速報

盤中速報 - 達能(3686)急拉3.44%報30.0元，成交1,696張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:28

達能(3686-TW)近5分K漲速3.44%，17日09:28報30.0元，成交1,696張，今日漲幅為3.45％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

達能(3686-TW)近5日股價下跌6.15%，所屬產業為半導體業，相關半導體業上漲0.4%。集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-105 張
  • 外資買賣超：-91 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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