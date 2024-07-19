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鉅亨速報

盤中速報 - 凌巨(8105)急跌-3.7%報23.45元，成交10,424張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

凌巨(8105-TW)近5分K跌速3.7%，19日09:07報23.45元，成交10,424張，今日漲幅為0.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌巨(8105-TW)近5日股價上漲27.32%，所屬產業為光電業，相關光 電 業下跌1.18%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,567 張
  • 外資買賣超：+1,489 張
  • 投信買賣超：+862 張
  • 自營商買賣超：+216 張
  • 融資增減：+1,985 張
  • 融券增減：+1,070 張

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