盤中速報 - 凌巨(8105)急跌-3.7%報23.45元，成交10,424張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
凌巨(8105-TW)近5分K跌速3.7%，19日09:07報23.45元，成交10,424張，今日漲幅為0.64％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌巨(8105-TW)近5日股價上漲27.32%，所屬產業為光電業，相關光 電 業下跌1.18%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,567 張
- 外資買賣超：+1,489 張
- 投信買賣超：+862 張
- 自營商買賣超：+216 張
- 融資增減：+1,985 張
- 融券增減：+1,070 張
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