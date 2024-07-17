盤中速報 - 凌巨(8105)急拉3.43%報22.15元，成交2,600張
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:02
凌巨(8105-TW)近5分K漲速3.43%，17日09:02報22.15元，成交2,600張，今日漲幅為4.98％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凌巨(8105-TW)近5日股價上漲11.35%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.28%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,632 張
- 外資買賣超：+2,487 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+145 張
- 融資增減：-738 張
- 融券增減：+522 張
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