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鉅亨速報

盤中速報 - 凌巨(8105)急跌-3.12%報21.6元，成交15,962張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10

凌巨(8105-TW)近5分K跌速3.12%，17日09:10報21.6元，成交15,962張，今日漲幅為2.37％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

凌巨(8105-TW)近5日股價上漲11.35%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.28%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,632 張
  • 外資買賣超：+2,487 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+145 張
  • 融資增減：-738 張
  • 融券增減：+522 張

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