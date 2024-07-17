盤中速報 - 凌巨(8105)大漲7.11%，報22.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:05
凌巨(8105-TW)17日09:05股價上漲1.5元，報22.6元，漲幅7.11%，成交9,093張。
凌巨(8105-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發生產及銷售液晶顯示器(STN型及TFT型),液晶顯示面板及模組。研發生產及銷售液晶顯示器測試儀器,液晶顯示器零組件,多晶片模組。
近5日股價上漲11.35%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,632 張
- 外資買賣超：+2,487 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+145 張
- 融資增減：-738 張
- 融券增減：+522 張
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