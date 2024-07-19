鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為116元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 08:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.88元下修至5.81元，其中最高估值6.72元，最低估值4.72元，預估目標價為116元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|6.72(6.72)
|8.07
|8.2
|最低值
|4.72(4.72)
|5.88
|6.07
|平均值
|5.84(5.88)
|6.91
|7.17
|中位數
|5.81(5.88)
|7
|7.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|151,244,950
|177,173,130
|172,459,000
|最低值
|127,735,000
|142,248,000
|153,907,420
|平均值
|139,842,840
|156,675,230
|160,014,370
|中位數
|139,774,000
|155,687,000
|156,845,520
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.36
|6.19
|6.01
|4.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|148,333,455
|173,456,216
|164,827,947
|157,133,623
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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