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鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估下修至5.81元，預估目標價為116元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 08:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對光寶科(2301-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.88元下修至5.81元，其中最高估值6.72元，最低估值4.72元，預估目標價為116元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.72(6.72)8.078.2
最低值4.72(4.72)5.886.07
平均值5.84(5.88)6.917.17
中位數5.81(5.88)77.21

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值151,244,950177,173,130172,459,000
最低值127,735,000142,248,000153,907,420
平均值139,842,840156,675,230160,014,370
中位數139,774,000155,687,000156,845,520

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS6.366.196.014.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		148,333,455173,456,216164,827,947157,133,623

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2301/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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