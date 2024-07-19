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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(TSM-US)EPS預估上修至6.29元，預估目標價為200.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 04:15

根據FactSet最新調查，共38位分析師，對台積電(TSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.18元上修至6.29元，其中最高估值6.64元，最低估值5.88元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.64(6.64)9.0610.349.8
最低值5.88(5.88)7.078.099.8
平均值6.28(6.18)89.49.8
中位數6.29(6.18)8.019.449.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值881.29億1,113.12億1,312.54億
最低值820.24億939.47億1,057.89億
平均值854.40億1,046.43億1,203.11億
中位數857.28億1,065.26億1,209.95億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.153.394.126.575.19
營業收入346.13億454.83億568.32億759.36億693.50億

詳細資訊請看美股內頁：
台積電(TSM-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTSM

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