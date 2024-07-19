鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(TSM-US)EPS預估上修至6.29元，預估目標價為200.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 04:15
根據FactSet最新調查，共38位分析師，對台積電(TSM-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.18元上修至6.29元，其中最高估值6.64元，最低估值5.88元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.64(6.64)
|9.06
|10.34
|9.8
|最低值
|5.88(5.88)
|7.07
|8.09
|9.8
|平均值
|6.28(6.18)
|8
|9.4
|9.8
|中位數
|6.29(6.18)
|8.01
|9.44
|9.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|881.29億
|1,113.12億
|1,312.54億
|最低值
|820.24億
|939.47億
|1,057.89億
|平均值
|854.40億
|1,046.43億
|1,203.11億
|中位數
|857.28億
|1,065.26億
|1,209.95億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.15
|3.39
|4.12
|6.57
|5.19
|營業收入
|346.13億
|454.83億
|568.32億
|759.36億
|693.50億
詳細資訊請看美股內頁：
台積電(TSM-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Genmab - ADR(GMAB-US)EPS預估上修至1.17元，預估目標價為39.36元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西食品公司(BRFS-US)EPS預估上修至0.24元，預估目標價為3.66元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：嗶哩嗶哩－Ｗ(BILI-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為18.91元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾科思達(SATS-US)EPS預估下修至-1.8元，預估目標價為14.00元。
鉅亨號貼文看更多
下一篇