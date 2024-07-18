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鉅亨速報

盤後速報 - 德微(3675)次交易(19)日除息5元，參考價346.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

德微(3675-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為346.0元，相較今日收盤價351.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 351.00 5.0 1.42% 0.0
2023/09/27 294.5 0.0 0.0% 1.3
2023/06/12 301.5 5.4 1.79% 0.0
2022/09/07 218.0 5.0 2.29% 0.0
2021/09/07 172.0 2.0 1.16% 0.0

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