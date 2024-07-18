盤後速報 - 德微(3675)次交易(19)日除息5元，參考價346.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
德微(3675-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為346.0元，相較今日收盤價351.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|351.00
|5.0
|1.42%
|0.0
|2023/09/27
|294.5
|0.0
|0.0%
|1.3
|2023/06/12
|301.5
|5.4
|1.79%
|0.0
|2022/09/07
|218.0
|5.0
|2.29%
|0.0
|2021/09/07
|172.0
|2.0
|1.16%
|0.0
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