盤中速報 - 德微(3675)急跌-3.92%報355.0元，成交562張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28
德微(3675-TW)近5分K跌速3.92%，08日09:28報355.0元，成交562張，今日跌幅為6.82％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
德微(3675-TW)近5日股價上漲6.42%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.76%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-226 張
- 外資買賣超：-108 張
- 投信買賣超：-89 張
- 自營商買賣超：-29 張
- 融資增減：+160 張
- 融券增減：-2 張
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