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鉅亨速報

盤後速報 - 富邦金丙特(2881C)次交易(19)日除息1.8元，參考價51.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

富邦金丙特(2881C-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.8元。

首日參考價為51.2元，相較今日收盤價53.00元，息值合計為1.8元，股息殖利率3.4%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 53.00 1.8 3.4% 0.0
2023/07/20 57.5 1.8 3.13% 0.0
2022/07/27 59.1 0.33041 0.56% 0.0

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