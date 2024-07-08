盤中速報 - 德微(3675)大跌7.22%，報353.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28
德微(3675-TW)08日09:28股價下跌27.5元，報353.5元，跌幅7.22%，成交557張。
德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。
近5日股價上漲6.42%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-226 張
- 外資買賣超：-108 張
- 投信買賣超：-89 張
- 自營商買賣超：-29 張
- 融資增減：+160 張
- 融券增減：-2 張
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