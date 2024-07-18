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鉅亨速報

盤後速報 - 友華(4120)次交易(19)日除息1元，參考價49.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

友華(4120-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為49.0元，相較今日收盤價50.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 50.00 1.0 2.0% 0.0
2022/07/18 34.15 0.85 2.49% 0.0
2021/09/14 40.65 1.5 3.69% 0.0
2020/07/07 51.2 1.8 3.52% 0.0
2019/07/11 62.5 1.8 2.88% 0.0

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