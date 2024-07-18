盤後速報 - 友華(4120)次交易(19)日除息1元，參考價49.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
友華(4120-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為49.0元，相較今日收盤價50.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|50.00
|1.0
|2.0%
|0.0
|2022/07/18
|34.15
|0.85
|2.49%
|0.0
|2021/09/14
|40.65
|1.5
|3.69%
|0.0
|2020/07/07
|51.2
|1.8
|3.52%
|0.0
|2019/07/11
|62.5
|1.8
|2.88%
|0.0
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