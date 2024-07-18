盤後速報 - 金益鼎(8390)下週(7月25日)除息2.2元，預估參考價75.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
金益鼎(8390-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(7月18日)收盤價78.10元計算，預估參考價為75.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
金益鼎(8390-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。近5日股價下跌4.41%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|78.10
|2.2
|2.82%
|0.0
|2023/07/27
|50.8
|1.88
|3.7%
|0.0
|2022/07/28
|29.6
|1.8
|6.08%
|0.0
|2021/09/10
|38.2
|1.6
|4.19%
|0.0
|2020/07/22
|29.4
|1.243
|4.23%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 東研信超(6840)次交易(22)日除權1元，參考價75.55元
- 盤後速報 - 洋基工程(6691)次交易(22)日除權息18元，參考價332.08元
- 盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元
- 盤後速報 - 旭隼(6409)次交易(22)日除息37.5元，參考價1732.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇