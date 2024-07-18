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鉅亨速報

盤後速報 - 金益鼎(8390)下週(7月25日)除息2.2元，預估參考價75.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

金益鼎(8390-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(7月18日)收盤價78.10元計算，預估參考價為75.9元，息值合計為2.2元，股息殖利率2.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

金益鼎(8390-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。近5日股價下跌4.41%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 78.10 2.2 2.82% 0.0
2023/07/27 50.8 1.88 3.7% 0.0
2022/07/28 29.6 1.8 6.08% 0.0
2021/09/10 38.2 1.6 4.19% 0.0
2020/07/22 29.4 1.243 4.23% 0.0

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