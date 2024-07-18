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鉅亨速報

盤後速報 - 阜爾運通(6914)下週(7月25日)除息4.55元，預估參考價146.45元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

阜爾運通(6914-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.55元。

以今日(7月18日)收盤價151.00元計算，預估參考價為146.45元，息值合計為4.55元，股息殖利率3.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

阜爾運通(6914-TW)所屬產業為其他業，主要業務為停車場自動化設備製造及銷售。停車場收費及管理服務。其他。近5日股價上漲1.32%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 151.00 4.54746 3.01% 0.0
2023/07/24 138.5 2.8 2.02% 0.0

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集中市場加權指數22869.26-2.26%
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