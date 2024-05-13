【籌碼週報】關注散裝、光學買盤延續力道？一文掌握上週法人買超7檔個股

鉅亨研報 2024-05-21 10:37

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.5.13-5.17)

上週投信買進之標的，買進共 7 檔，其中 3 檔電子股、3 檔傳產股。

本週新增四維航，為散裝船供應商，上週五的 SCFI 報價仍延續上漲趨勢，法人預估航運相關的類股營收獲利動能將持續，法人買超力道有延續，投資人可持續留意相關類股。玉晶光 (3460-TW)1Q24 財報表現優異，搭配上週五指數公司將其納入高股息 ETF 標的，故法人買盤進駐。

在法人籌碼跟著走專欄中，先前於 4/29 挑出的雄獅，波段價差 6.5%；5/15 挑出的玉晶光，隔日價差超過 2%，可觀察後續是否有相關買盤進駐；5/15 同步觀察的鈺太，則是投信才剛介入標的，可留意後續之持續性。

本週 5/22 為 NVDA 法說會，法人預估目前整體供應鏈追蹤展望仍往正向發展，但畢竟相關類股股價位於相對高檔，屆時公布之展望後 NVDA 的股價走勢反映，對相關 AI 股價供應鏈之表現將對盤勢影響動見觀瞻。另外下一週因應高股息 ETF 公布換股，整體相關納入與剃除之個股股價波動將增加，建議關注 同時若搭配個股研究報告來檢視基本面，將可累積波段操作之信念。投資人想了解如何透過法人籌碼來觀察佈局先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、最新價差一次看

近期篩出個股價差整理，10 日最高 43.7%！同期指數漲幅 3%