search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 永道-KY(6863)下週(7月25日)除息3元，預估參考價231.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

永道-KY(6863-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月18日)收盤價234.00元計算，預估參考價為231.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

永道-KY(6863-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為RFID電子標籤。近5日股價上漲0.21%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 234.00 3.0 1.28% 0.0
2023/07/27 156.5 1.98 1.27% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22869.26-2.26%
永道-KY230-1.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
永道KY

70.37%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty