【量大強漲股整理】520倒數計時下，主流股呼之欲出?可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-06 17:27

加權指數，今日開高震盪，終場上漲 192.99 點，收在 20523.31 點，成交量 4126 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 216.63 億，投信買超 46.7 億，自營商買超 11.38 億，三大法人合計買超 274.71 億，其中，外資連 2 買，累計 385.25 億，投信連 16 買，累計 579.33 億。

美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.18%，標普 500 指數上漲 1.26%，納指上漲 1.99%，費半上漲 2.41%；美國 4 月非農新增就業報 17.5 萬人，低於市場預期 23.8 萬人，美國 4 月失業率報 3.9%，高於市場預期 3.8%，就業市場狀況不佳，大幅增強市場對聯準會盡早開始降息的希望，FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率為 67%，11 月至少降息 1 碼的機率為 79%，市場預估，聯準會最有可能開始降息的月份已從 11 月提前至 9 月；(AAPL-US) 蘋果，股價上漲 5.98%，上季銷售額強於預期，並預測本季將恢復成長，同時宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫，為美國史上最大規模，5 月 7 日將舉辦春季新品發表會，再度吸引投資人目光；台股方面，加權指數，今日開高後震盪收高，終場上漲 192.99 點，收在 20523.31 點，不僅站穩 5 日均線後續攻，短、中、長期均線也再度呈現多頭排列格局；520 行情進入倒數計時，伴隨著投信持續買超，大內需循環概念股吸金、超級股東會登場，預期台股短期有望續攻，挑戰歷史新高點。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開高震盪，終場上漲 6 元，收在 786 元，市場傳出，企業未來 2 年的 CoWoS 與 SoIC 先進封裝產能，大部分已經被兩大 AI 巨頭 (NVDA-US) 輝達、(AMD-US)超微包下，預期未來 5 年伺服器 AI 處理器年複合成長率達 50%，2028 年將占總營收超過 20%，為因應客戶龐大需求，目前正積極擴充先進封裝產能。業界推估，年底 CoWoS 月產能上看 4.5 萬至 5 萬片，較 2023 年的 1.5 萬片呈現倍數成長，SoIC 方面，預期年底月產能可達五、六千片，同樣較 2023 年底的 2000 片倍數成長，並於 2025 年底衝上單月 1 萬片規模；(2317-TW)鴻海，股價開高走高，終場上漲 11.5 元，收在 167.5 元，昨日公布 4 月合併營收重返 5,000 億元大關、達 5,109 億元，為歷年最旺的 4 月，月增 14.16%，年增 19.03%，主要受惠 AI 產品拉貨動能增加，以及 (AAPL-US) 蘋果推出 MacBook Air 新品，企業將於 5 月 14 日召開法說會，公布第 1 季的業績和第 2 季的展望；(2454-TW)聯發科，股價開高走低，終場下跌 5 元，收在 1035 元，天璣開發者年度大會（MDDC 2024）5 月 7 日登場，本次將以「AI 予萬物」為議題，除發表最新天璣 9300 + 旗艦晶片外，總經理暨營運長陳冠州將針對該公司 AI 戰略與願景發表主題演講，同時，外界期盼企業能對下半年天璣 9400 釋出更多資訊。

今年 4 月份伊朗對以色列發動攻擊，發射 120 枚飛彈和 170 架無人機，已凸顯無人機在現代戰爭的重要性，台灣國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段；(8033-TW)雷虎，上漲 5.88%，近期宣布 6 款無人機標案都會爭取，若能順利得標，將大幅貢獻營收；(5371-TW)中光電，上漲 0.64%，不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 (TDY-US) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，符合軍方對通訊、飛行速度、防水防塵等要求，成長動能可期。

(2258-TW) 鴻華先進，上漲 0.46%，昨日公布 4 月自結合併營收 12.71 億元，月增 82.57%，年增 2141.61%，2024 年前 4 個月累積營收 20.94 億元，年增 1828.8%，企業代工的納智捷 n7 (MODEL C)，繼 3 月領牌達 416 輛後，4 月交車更是達 1055 輛，直衝 4 月台灣電動車銷售榜首，電動巴士和乘用車，交車數量也較上月增加，營收進入成長軌道，未來有望可轉虧為盈。

美國 4 大雲端服務提供商（CSP）公告 2024 年資本支出計畫，比市場預期更加積極，2024 年 4 大 CSP 預估資本支出成長率由 26％上調至 36％，並預期 2025 年將再成長 9％，再加上 AI 伺服器將加速採用水冷解決方案，相關散熱供應鏈可望從中受惠；(3017-TW)奇鋐，盤中再創新高，來到 698 元大關，距離 700 元大關僅差一步之遙，企業預期 3D VC 將出貨高達 200 萬顆，挹注營收超過 50 億元，除了氣冷散熱解決方案之外，企業也積極發展水冷散熱領域，目前已有能力供應 CDU、水冷板以及分歧管，今年的水冷專案約有 60-70 個，將主要出貨給美系客戶，目前新品尚在初期導入階段，實際放量時程會落在明年，為中長期營運增添動能，法人更預期有機會納入 MSCI 成分股，並且麥格理，最新目標價上看 950 元；另外 (3324-TW) 雙鴻，下跌 2.08%，收在 800 元，則是上看 980 元，仍有上漲空間可期。

再來佳螢會員持股，領先預告，散熱黑馬股 (2486-TW) 一詮，開盤不到五分鐘，亮燈漲停，再創歷史波段新高，來到 82 元大關，會員大賺 + 34%，最新公布的四月營收來到 4.47 億元，年增 13.75%，繳出亮眼成績，激勵股價漲停創歷史新高。

4/25 節目公開預告布局 (2486-TW) 一詮，就一路走高向上。一再強調獨家的

打入輝達供應鏈 + 切入 CoWoS 供應鏈，雙題材加持下，當然有表現機會!

通通驗證佳螢的看法!

一再強調，(2486-TW) 一詮，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，更順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

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520 倒數計時，主流股鎖定誰?

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5/6 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2524-TW) 京城

(4562-TW) 穎漢

(9927-TW) 泰銘

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(1587-TW) 吉茂

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師