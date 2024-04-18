阜爾運通將以每股132元於5月3日上市掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-18 19:14

台最大停車場管理業者阜爾運通 (6914-TW) ，將在 5 月 3 日以每股 132 元上市掛牌，阜爾運通在今 (18) 日完成上市前的 4076 張承銷競拍作業，另有 1119 張將在 4 月 22-24 日接受公開申購。

阜爾運通今天完成競拍最低得標價格爲 181.9 元，最高得標價格爲每股 220.1 元，得標加權平均價格爲每股 187.76 元。

阜爾運通今天在興櫃的最後成交價爲 211.5 元。

阜爾運通旗下「城市車旅 CITY PARKING」2024 年停車場數將由 1072 場成長到 1200 場，管理逾 12 萬格車位將再成長到 13.5 萬格，這是今年挹注的最大成長動能。

阜爾運通 2023 年營收 42.73 億元，毛利率 24.1%，年增 4.4 個百分點，稅後純益 5.48 億元，創新高，年增 64.88%，每股純益爲 9.11 元。預估 2024 年將力拼業績維持雙位數的成長。