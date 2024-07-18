外資賣超538億元創今年第三大 狠砍晶圓雙雄提款357億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 17:10

台股今 (18) 日走勢疲弱，大盤終場收在 23398.47 點，跌破月線，較昨日下跌 371.35 點或 1.56%，成交值 5793.37 億元；三大法人合計賣超 524.95 億元。外資今天砍台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 晶圓雙雄合計提款 357 億元。

外資今天賣超 538.27 億元，爲台股史上 9 大且爲 2024 年第 3 大賣超金額，投信買超 99.05 億元，自營商同步提款 85.72 億元；三大法人合計賣超 524.95 億元。在期貨市場部分，外資 7 月 18 日期交易口數爲 6024 口，未平倉合約口數淨額爲 43033 口 。

儘管外資在台股賣超 538 億元，大盤下跌 371 點，但新台幣兌美元匯率今天以 32.605 元、升值 1.1 分作收，成交金額 12.77 億美元。上午新台幣以 32.550 元開出，盤中最高 32.550 元，最低 32.650 元。

外資買超較多的個股爲，中信金、元大金、第一金、群益 -、臺企銀、亞泥、國泰金、開發金、中鋼、台灣大；賣超較多的個股爲，台積電、英業達、鴻海、力積電、聯電、廣達、華航、彩晶、群創、華通。

投信買超較多的個股爲，聯電、台新金、華南金、玉山金、兆豐金、富邦金、光寶科、大聯大、上海商銀、華邦電；賣超較多的個股爲，群益證、元大金、臺企銀、國產、東元、鴻海、京城銀、遠東銀、寶成、中華電。

自營商買超較多的個股爲，群創、京元電、友達、瑞軒、玉山金、聯電、新光金、華航、潤泰新、冠德；賣超較多的個股爲，陽明、台積電、鴻海、上海商銀、中興電、國泰金、正文、長榮航、大同、開發金。

資深證券分析師簡伯儀指出，台北股市受到美股大跌、台積電重挫影響，指數出現跳空重挫，收盤指數跌破月均線支撐，也是大盤從 6 月以來，指數首度跌破月線支撐，由於大盤是用跳空跌破，加上 5 日、10 日均線出現交叉下彎，短線走勢出現走弱。