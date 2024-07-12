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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至5.05元，預估目標價為50.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 22:15

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.23元下修至5.05元，其中最高估值8.27元，最低估值4.04元，預估目標價為50.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.27(8.27)6.596.31-0.2
最低值4.04(4.04)0.7-1.45-0.2
平均值5.46(5.58)4.193.11-0.2
中位數5.05(5.23)4.773.81-0.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值401.08億382.33億370.43億
最低值310.93億287.17億265.09億
平均值358.02億346.92億325.49億
中位數360.08億346.32億339.59億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.64-11.641.9022.8416.52
營業收入245.08億151.16億272.53億468.30億383.25億

詳細資訊請看美股內頁：
PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBF

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