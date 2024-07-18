鉅亨速報 - Factset 最新調查：發現金融服務(DFS-US)EPS預估上修至10.85元，預估目標價為140.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對發現金融服務(DFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.52元上修至10.85元，其中最高估值15.53元，最低估值9.18元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15.53(12.94)
|14.75
|16.85
|最低值
|9.18(9.18)
|10
|13.15
|平均值
|11.16(10.73)
|12.88
|15.14
|中位數
|10.85(10.52)
|12.89
|15.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|171.78億
|174.78億
|182.63億
|最低值
|165.32億
|158.03億
|165.26億
|平均值
|168.35億
|166.93億
|173.95億
|中位數
|168.30億
|167.17億
|176.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.08
|3.60
|17.83
|15.50
|11.26
|營業收入
|139.90億
|129.53億
|127.98億
|152.02億
|206.06億
詳細資訊請看美股內頁：
發現金融服務(DFS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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